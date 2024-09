Riaperti i termini per i contributi: "Invito a non perdere l’occasione"

Il Comune di Porcari riapre i termini per accogliere i contribuiti di Enti pubblici, soggetti privati, associazioni, imprese, professionisti del settore e cittadini, utili alla redazione del nuovo Piano operativo. Le proposte allo strumento urbanistico, potranno essere protocollate fino al 15 ottobre, anziché fino al 13 settembre come da prima scadenza. L’amministrazione comunale ha organizzato per martedì 10 settembre alle 17, in sala consiliare, un incontro per illustrare il nuovo strumento urbanistico in via di definizione.

Saranno presenti i professionisti che stanno costruendo il quadro conoscitivo e propositivo: il coordinatore Breschi; l’architetto Giraldi incaricato della valutazione ambientale strategica e la responsabile Soggiu. I partecipanti potranno ricevere tutti i chiarimenti necessari. "La proroga e questo nuovo incontro - spiega l’assessore all’urbanistica Simone Giannini - vanno nella direzione di ampliare la partecipazione oltre i mesi estivi. I contributi si aggiungeranno a quelli già pervenuti".

Per pianificare le trasformazioni possibili nei prossimi anni - continua - c’è bisogno delle idee di tutti, di chi ha intenzione di investire sul territorio e di chi immagina più vivibili alcune aree strategiche del paese. Invito a non perdere questa occasione di sviluppo per tutta la comunità". Nel Piano operativo dovranno essere favoriti il riuso e il rinnovo edilizio, ma anche il recupero di aree degradate e di insediamenti industriali dismessi.

M.S.