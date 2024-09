Raid durante la Luminara. Sfondano il portone per rubare contanti e gioielli

Hanno sfondato la porta mentre all’interno non c’era nessuno e dopo aver perlustrato i locali dell’abitazione, sono fuggiti con un bottino piuttosto ingente, costituito da circa 600 euro in contanti, anelli e bracciali in primis, ma anche orologi per un valore ancora da quantificare in maniera precisa ma che comunque è di alcune migliaia di euro. Ennesimo raid, stavolta a Lucca. E’ accaduto venerdì, la sera della Luminara e della processione, verso l’ora di cena in una villetta di via Umberto Tinivella, il quartiere è quello in prossimità della zona delle Tagliate. I proprietari erano fuori. I ladri sono entrati dopo aver sfondato il portone. Una volta all’interno hanno messo a soqquadro diversi locali, esplorando il contenuto di cassetti, mobili e quant’altro.

Successivamente si sono diretti nelle camere da letto rovistando dappertutto. In questo tipo di colpi l’obiettivo è sempre l’oro. Si cercano monili ed oggetti del metallo più prezioso, secondo un modus operandi che ormai è abbastanza delineato e scolpito.

La ricerca ha prodotto per i ladri una refurtiva piuttosto consistente. Infatti, oltre ad aver trovato le banconote, diverse centinaia di euro, i malviventi sono riusciti ad impadronirsi anche dei gioielli e dei cronometri di valore. Poi sono fuggiti. Potrebbero avere avuto un complice nei paraggi nel ruolo del "palo". Ai padroni di casa, al rientro, l’amara sorpresa. Dopo aver verificato che la gang non fosse ancora dentro, hanno avvisato i Carabinieri. I militari sono giunti sul posto immediatamente per un primo sopralluogo e per ascoltare le vittime di quanto accaduto. Avviate le indagini a 360 gradi. Potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere della videosorveglianza delle strade adiacenti per tentare di ricavarne elementi utili all’attività investigativa. Venerdì sera in città c’erano migliaia di persone tra il solenne rito della Santa Croce e il Luna Park del settembre Lucchese.

E proprio nell’area delle giostre si è anche scatenata un rissa, con i partecipanti che si sono dileguati all’arrivo delle forze dell’ordine per le quali è stata, senza dubbio una nottata di super lavoro. Prosegue senza sosta, comunque, l’attività di prevenzione.

Massimo Stefanini