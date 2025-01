Raffiche fino a 216 km orari. Il vento fa strage di alberi e massi. Paura e danni dalla Piana alla Valle

Le violente raffiche di grecale che per tutta la giornata di ieri hanno sferzato gran parte della Valle del Serchio (punta massima di ben 216 km orari al Passo delle Radici) hanno provocato diversi danni in molte zone, con caduta alberi, piante e massi sulla viabilità comunale e provinciale, oltre, alla momentanea interruzione di energia elettrica. Particolarmente colpito il comune di Gallicano dove un grosso pino è caduto vicino al parcheggio di via Donatori di Sangue, in prossimità del centro di ambulatori Asl e della sede della Misericordia. Fortunatamente, nonostante l’area sia molto frequentata, l’albero, cadendo, ha solo danneggiato due auto in sosta, oltre a provocare danni minori all’edificio che ospita gli studi medici. La furia delle raffiche di vento ha colpito anche al tetto dell’edificio che ospita la sede della Misericordia di Gallicano e le coperture di altre abitazioni in via Serchio. La strada, è stata chiusa sul momento e poi riaperta, anche se è stata disposta in via precauzionale la chiusura dalle 23 di ieri e fino alle 5.30 di oggi. Sul posto i volontari della Misericordia e gli operai comunali, in supporto alla squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto alla sgombero e al ripristino on sicurezza dell’area.

Caduta massi sulla strada Verni-Trassilico, sempre nel comune di Gallicano, dove la strada è stata riaperta dopo un primo intervento di rimozione dei massi caduti, ma alla presenza di personale per il monitoraggio fino alle ore 23 di ieri e poi chiusa al traffico fino alle ore 5.30 di oggi, con assoluto divieto a chiunque di transitare con qualsiasi tipo di mezzo e a piedi. Salvo diversa disposizione, la strada sarà riaperta oggi, sempre alla presenza di personale per il monitoraggio. Disservizi a macchia leopardo in tarda mattinata sulla rete elettrica di Gallicano capoluogo, con una previsione di ripristino nel tardo pomeriggio.

Operai provinciali al lavoro sulla via Lodovica, tra Borgo a Mozzano e Piano della Rocca, per la caduta di piante detriti dal versante a monte. Qui, si è reso necessario anche l’intervento della Polizia Provinciale per il controllo della viabilità. Anche in questo caso, quasi miracolosamente visto l’intenso traffico, anche pesante, non si è rilevato alcun danno di particolare rilievo ai mezzi in transito.

Danni anche nel comune di Barga dove in particolare una grossa pianta è caduta all’incrocio tra via XXV Aprile e via Barghigiani nel Mondo, interrompendo temporaneamente il collegamento. Danni seri anche al tetto del complesso della chiesa di San Felice – sede della Arciconfraternita di Misericordia di Barga. Il vento ha scoperchiato una bella porzione con tegole e detriti caduti anche in via della Speranza che è stata chiusa al transito. Chiusa al transito anche via della Fontana per la caduta di parti di una finestra e di una persiana di una abitazione privata al momenti disabitata, danneggiati sempre dal vento. Altre piante sono cadute, senza tuttavia recare gravi disagi in altre parti del territorio. Segnalati anche altri piccoli danni alle coperture di tetti ed alcune interruzioni di energia elettrica.

Fiorella CortiLuca Galeotti