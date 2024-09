Punto informativo per i turisti prosegue per tutto settembre

Continua anche per tutto il mese di settembre il punto informativo turistico affidato dal comune alla Lab Travel, agenzia viaggi che si trova in largo Roma, 12. Il servizio avrà durata fino al 30 settembre 2024 negli orari: dal lunedì al venerdì ore 09:30 - 12:30 e 15:30 - 19. Il servizio affidato punta alla informazione e accoglienza turistica front office e telefonica mediante assistenza diretta al turista che necessita di tutte le indicazioni su come muoversi sul territorio e su come organizzare il proprio soggiorno, con specifica competenza e informazioni sulla storia locale e in particolare sulla casa Museo Giovanni Pascoli di Castelvecchio; ma anche l’evasione e archiviazione delle richieste di informazione pervenute in via telematica, per posta o telefoniche.