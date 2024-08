"Problemi sanitari?. La responsabilità è del PD"

Anche Vittorio Fantozzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, è intervenuto nel dibattituto sulla sanità locale. "Se in Toscana ci sono grossi problemi sanitari, la responsabilità è solo del PD. Io, Puppa e i cittadini lucchesi lo sanno bene - spiega -. Pur comprendendo l’imbarazzo del collega Puppa, non possiamo certo seguire il suo ragionamento che cerca di sollevare il suo partito, che gestisce in continuità la sanità toscana da 50 anni, da evidenti responsabilità".

"Tutto questo emerge drammaticamente ogni giorno e solo nelle ultime settimane ho, insieme ad altri, evidenziato problematiche che vanno dai referti degli esami, alla dismissione di edifici fino alla soppressione del punto di primo soccorso a Borgo a Mozzano, passando per lamentele sugli organici, sui pronto soccorso degli ospedali di Lucca e Versilia e tanto altro - prosegue -. Tutta responsabilità del PD, che si è garantito molto consenso attraverso questo settore che assorbe l’80% del bilancio regionale e ne rappresenta la più rilevante competenza. Dispiace perché mentre, come centrodestra, siamo pronti ad assumere un profilo costruttivo come a Borgo a Mozzano nell’interesse della cittadinanza, veniamo subito disattesi dal PD la cui affannosa ricerca del capro espiatorio ci conferma del nostro disappunto e della nostra analisi. L’ennesima occasione persa dalla politica lucchese, destinata ad ampliare la platea dell’astensione dal voto, nonostante l’offerta di collaborare assieme che abbiamo saputo dimostrare più volte in tema di aree interne, per una difesa di parte incoerente e non veritiera che , forse, era il caso di risparmiarci” dice Vittorio Fantozzi, capogruppo in Consiglio Regionale di Fratelli d’Italia".