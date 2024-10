Primi ciak per Pascoli. Iniziate le riprese del film. Cinepresa al caffè Capretz

Sono iniziate a Barga le riprese del film dedicato a Pascoli dal titolo "Zvanì" che poi verrò trasmesso in Rai. Dopo le riprese iniziate a settembre in Romagna, ora anche il centro storico di Barga, con alcuni dei suoi palazzi, sono al centro delle riprese insieme ovviamente a Casa Pascoli a Castelvecchio.

Le prime riprese sono iniziate al Caffè Capretz che da affermato ristorante è diventato in questi giorni un animato set cinematografico. E’ stato nella realtà un luogo importante nella storia barghigiana di Pascoli visto che qui soleva fermarsi quando dalla sua dimora a Castelvecchio saliva a Barga, ma in questi caso la sua Loggia dei Mercanti è diventata il set di una antica osteria. In scena subito uno dei principali protagonisti, il Pascoli di questo film, ovvero Federico Cesari che in tanti hanno conosciuto ed amato per il suo ruolo da protagonista nella serie-tv "Tutto chiede salvezza".

Insieme a lui a Barga un altro artista legato alla serie, ovvero Alessandro Pacioni.

Il film, diretto da Giuseppe Piccioni, su sceneggiatura di Sandro Petraglia e prodotto da MeMo Films, in collaborazione con Rai Fiction vedrà la troupe impegnata almeno fino al 22 ottobre nelle riprese barghigiane. Una parte del piazzale del Fosso è occupata dai mezzi della produzione mentre il campo base è stato allestito in parte dell’area di sosta San Cristoforo.

Nel cast tra gli altri anche Benedetta Porcaroli, nei panni della sorella Mariù; Margherita Buy, Liliana Bottone e Riccardo Scamarcio. Il film ripercorrerà la vita del Poeta, gettando luce sugli aspetti meno noti e conosciuti, dando risalto, in particolare, al periodo giovanile, al suo animo inquieto e ribelle che lo portò a lottare contro le ingiustizie negli anni bolognesi.

Ad inizio della prossima settimana a Barga, ci sarà anche un saluto ufficiale per tutto il gruppo da parte dell’amministrazione comunale. La sindaca di Barga Caterina Campani li riceverà nella sala consiliare.

Luca Galeotti