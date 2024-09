Prima Divisione, i calendari

La Federazione ha diramato i calendari del campionato di Prima Divisione Regionale, la vecchia serie D. Ai nastri di partenza in quello "A" ci saranno le due formazioni lucchesi la Libertas ed il Lucca Sky Walkers, il torneo prenderà il via nel primo week-end di ottobre, con lo Sky Walkers che ospiterà sabato 5 al Palatagliate il Lions Montemurlo, la Libertas invece andrà a fare visita a Ineos Manufactouring Sei Rose alla Tecnostruttura di Rosignano, una prima giornata subito impegnativa per entrambi i roster, che stanno cercando di prepararsi nel migliore dei modi a questa nuova stagione. Anche se la Libertas ancora non ha trovato il sostituto di coach Maurizio Romani, sta comunque continuando a potenziare una formazione che nella scorsa stagione ha vinto la regular season e si è avvicinata ad un passo dal salto di categoria.

Discorso diverso per lo Sky Walkers, che dopo la sfortunata retrocessione rimediata sul campo, in questa stagione è stata ripescata e coach Luca Merciadri sta cercando di potare avanti questa preparazione nel migliore dei modi, facendo tesoro degli errori fatti.

Il torneo per entrambi i roster sarà molto impegnativo e competitivo perché le formazioni in grado di dare del filo da torcere saranno tante, e tante di loro hanno portato a casa innesti importanti.

Un torneo che alla terza giornata vedrà la Libertas affrontare al Palazzetto di Camaiore il Vela, nell’altro derby della provincia, mentre lo Sky Walkers sempre nella stessa giornata ospiterà il Carrara Legends.

Il derbissimo tra due formazioni di Lucca si giocherà alla quinta giornata nel week-end dell’1 e 2 novembre, anche se quasi certamente la sfida verrà spostata per la concomitanza del Lucca Comics and Games e quindi le due società in accordo con la Federazione dovranno trovare un’altra possibile data, quasi sicuramente con un turno infrasettimanale.

Il torneo poi si fermerà per le feste natalizie dal 23 dicembre fino al 10 gennaio. Mentre il derby di ritorno con lo Sky Walkers che giocherà in casa andrà in scena il 25 febbraio. Nei prossimi giorni in casa Libertas dovrebbe arrivare il tanto atteso annuncio del nuovo coach che dovrà sostituire Romani, consapevole che sarà un’impresa non facile.

