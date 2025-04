Bio Room fa il botto, aperta la seconda sede in piazza S. Michele

Un business nuovo che sta prendendo sempre più piede quello di Giacomo Dell’Achille, 32enne lucchese che sabato 22 marzo ha inaugurato la seconda sede di Bio Room, bar di frullati e succhi, in San Michele.

Come è nato Bio Room?"L’idea è nata nell’ormai lontano 2017, anno in cui ho infatti aperto la prima sede in Piazza Santa Maria. Ho sempre avuto la passione per il cibo sano e per i prodotti freschi. Volevo qualcosa che riuscisse a conciliare il tutto, creando un format nuovo. Ho girato l’Italia ma anche l’America per prendere spunto, informarmi, capire come strutturare la mia proposta e la mia attività nel concreto".

Sono dieci giorni che hai aperto la seconda sede, come ti stai gestendo? E poi, perché hai scelto proprio S. Michele?"Ho i miei dipendenti ma comunque riesco a giostrarmi e, con un po’ di organizzazione, riesco ad essere presente in entrambe le sedi. Data la recente apertura in S. Michele, sono là più spesso, ovviamente. Ho scelto proprio questa zona perchè è un il ’cuore’ del centro storico, oltre chiaramente ad essere di passaggio, per cui le persone vengono inevitabilmente attirate dal format proposto. Avrei potuto aprire anche a Pisa o Firenze, ma ci tengo ad essere presente ed aprire troppo lontano sarebbe stato sacrificante per gestire tutto nel modo giusto".

Nello specifico, oltre ai centrifugati, quali prodotti offrite e cosa viene consumato di più?"Specifico intanto che ciò che vendo è fresco e fatto espresso sul momento. Le cetrifughe sono fatte con frutta e verdura senza zuccheri aggiunti. Proponiamo anche frullati e smoothies, insalate miste di vario tipo e avocado sandwich. Siamo anche su Deliveroo e ciò ovviamente consente alla clientela di ordinare da remoto, così da poter soddisfare tutti. Il prodotto più venduto? Le centrifughe".

Altri progetti in cantiere?"Progetti adesso no, se non riuscire ad essere presente e gestire al meglio l’attività nel qui ed ora. Nel medio-lungo termine non escludo l’apertura di un’altra sede. Mi piacerebbe. Quello che vorrei passasse come messaggio, sopratutto per i giovani, è di non mollare. Se avete un’idea coltivatela e cercate, se possibile, di buttarvici a capofitto e di realizzarla".

Flaminia Pardini