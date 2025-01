Premio dei lettori. Ecco le migliori opere narrative

Società Lucchese dei Lettori: a Sebastiano Mondadori e Piero Lotito il Premio dei Lettori Lucca-Roma, rispettivamente per le edizioni 22/23 e 23/24. La cerimonia di premiazione si terrà, come da tradizione, domani alle 18 a Villa Rossi a Gattaiola. Dopo il riscontro incrociato dei voti con i soci romani, il Premio edizione 2022/2023 è stato assegnato a “Verità di famiglia”, di Sebastiano Mondadori, edito da “La nave di Teseo”, e il Premio edizione 2023/2024 a “Di freccia e di gelo”, di Piero Lotito, edizioni Mondadori.

Dopo la prolusione del nuovo presidente della Società dei Lettori, Marco G. Ciaurro, segretario del Premio dei Lettori di Lucca dal 2006, autore di romanzi e racconti, i due autori saranno invitati a ricevere il premio, incontrando il pubblico che segue da anni i lavori dell’associazione che conta aderenti in tutta Italia. Con “Verità di famiglia”, Sebastiano Mondadori ripercorre la storia del nonno in una biografia che diventa memoir nella fedeltà impietosa al passato, attraverso lettere inedite, foto, aneddoti e ricordi collezionati negli anni come impronunciabili verità di famiglia. Nel suo romanzo di ambientazione storica “Di freccia e di gelo”, Piero Lotito regala una vita e una storia a Ötzi, l’uomo del Similaun, ritrovato nel 1991 sule Alpi altoatesine, combinando una ricostruzione della società proto-civile con il racconto degli elementi senza tempo di ogni esistenza umana: famiglia, rivalità, amicizia, vendetta e amore.

Il Premio dei Lettori è un premio letterario istituito a Lucca nel 1988 dalla Società Lucchese dei Lettori e destinato alla migliore opera di narrativa presentata nel corso dell’anno sociale nell’ambito delle iniziative dell’associazione. La Società Lucchese dei Lettori è un’associazione culturale con sede a Lucca fondata nel 1988 da nomi quali Francesca Duranti, Mario Tobino, Antonio Dini, Marina Rossi e Daniela Marcheschi, Marcello Pera, Donatella Bulckaen, Marialuara Pellegri con lo scopo di organizzare una serie di incontri con scrittori di libri di narrativa nel corso della stagione sociale, che si conclude con un premio letterario.