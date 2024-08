Ponte Vergai, ci siamo. Ufficiale la riapertura: "Aiuterà molto il turismo"

Una bella notizia per gli abitanti della zona, in particolare di Corfino e Canigiano in Comune di Villa Collemandina e per i numerosi turisti presenti in questi mesi estivi, è arrivata ieri con la completa riapertura del ponte Attilio Vergai, sulla strada provinciale 48, di cui sono terminati i lavori di messa in sicurezza, illuminazione e miglioramento della sicurezza sismica. La fine dei lavori ha visto lo svolgersi di una breve cerimonia, alla quale hanno preso parte il presidente della Provincia Luca Menesini, accompagnato dal consigliere provinciale e sindaco di Piazza al Serchio Andrea Carrari, titolare della delega per la viabilità della Garfagnana, l’assessore regionale alle Infrastrutture Stefano Baccelli, il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Davide Saisi e dal sindaco di Villa Collemandina Francesco Pioli.

"Con la riapertura a doppio senso termina ufficialmente questo importante intervento – ha spiegato il presidente Luca Menesini - che riguarda un’infrastruttura fondamentale per la circolazione di questa parte della Garfagnana. Siamo molto soddisfatti che i lavori siano stati completati in questo periodo dell’anno, aiutando, così, anche la stagione turistica del territorio. Con un intervento da 1,6 milioni di euro, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, abbiamo adesso un ponte rinforzato con le più innovative tecniche antisismiche, una generale messa in sicurezza e un’illuminazione all’avanguardia". I lavori sono stati svolti dall’impresa Guidi Gino di Castelnuovo. Il ponte Attilio Vergai è stato costruito negli anni Trenta del secolo scorso e permette il superamento del torrente Corfino che scorre alla base di una gola profonda 80 metri dal piano stradale, con un arco di luce di 62 metri e inoltre lo scavalcamento di una vallata, con un arco di 40 metri.

I lavori al ponte Vergai hanno riguardato un generale risanamento conservativo di tutte le superfici in calcestruzzo e, a vista, degli archi e dei pilastri. Non di secondaria importanza è stato l’intervento sull’impianto di illuminazione, volto a valorizzare sia l’aspetto esteriore dell’opera che di tutto il piano stradale. Si tratta di un impianto a led di nuova generazione, che va a creare una perfetta sintonia tra l’opera e il suo contesto, valorizzandone, in questo modo, la forma e l’ardita struttura. Oltre all’intervento sul ponte, sono stati effettuati lavori di miglioramento della viabilità comunale alternativa esistente, necessari per lo svolgimento dei lavori. In particolare è stata resa utilizzabile la strada esistente di oltre un chilometro e mezzo che attraversa un’area boschiva tra i paesi di Canigiano e Pianacci sempre nel comune di Villa Collemandina.

Dino Magistrelli