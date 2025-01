Ponte di Mastiano, in estate partiranno i lavori

Durante la Commissione consiliare lavori pubblici presieduta da Marco Santi Guerrieri, l’assessore Nicola Buchignani e i tecnici comunali hanno comunicato la chiusura della conferenza dei servizi per la ricostruzione del ponte stradale di Mastiano, interessato da un forte dissesto che ha determinato una lunga chiusura stradale.

Era presente anche Claudio Dovichi in rappresentante del comitato interpaesano di Mastiano, Mammoli e Gugliano invitato in modo informale dal presidente Santi Guerrieri.

“Come abbiamo già spiegato molte volte il percorso di approvazione del progetto di fattibilità è stato fermato dalla Soprintendenza e dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (CoRePaCu) perché il ponte fu costruito oltre 70 anni fa e gli organi di tutela del Ministero della Cultura chiedevano un progetto senza abbattimento – dice Buchignani – con i tecnici comunali e i progettisti abbiamo dimostrato che sia per motivi di sicurezza per i lavoratori sia per il grave dissesto del manufatto non era possibile operare un restauro e che quindi era necessario operare una demolizione e ricostruzione. La Soprintendenza ha quindi valutato nuovamente e approvato il progetto. La relativa conferenza dei servizi si è potuta chiudere positivamente lo scorso 9 gennaio. A questo punto il progetto di fattibilità sarà approvato in giunta e potrà essere messo a gara per iniziare i lavori in estate e concluderli dopo circa sei mesi”.