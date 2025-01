"Polemiche strumentali"

Sempre sulla questione della presentazione del libro "Per AMORE dei nostri figli" di Francesca Romana Poleggi, membro del direttivo dell’Associazione Pro Vita & Famiglia Onlus, sabato alle 15.30 nella sala consiliare a Fabbriche di Vallico, la stessa associazione vuole fare precisazioni dopo alcune accuse che sono state mosse da alcuni cittadini.

"Pro Vita & Famiglia respinge al mittente le strumentali polemiche sul convegno che terremo a Fabbriche di Vergemoli sabato 25 gennaio con il patrocinio del Comune. Evidentemente, qualcuno vuole limitare la libertà di espressione e, come accadeva nei peggiori regimi totalitari, addirittura vietare la presentazione dei libri. Abbiamo già smentito le false accuse su presunti, e appunto inesistenti, legami con partiti o movimenti politici di estrema destra: menzogne già in passato smentite dai Tribunali, che hanno condannato le testate giornalistiche che se ne erano fatte megafono. Invitiamo tutti i cittadini ad assistere al nostro convegno, nessuno escluso, anche chi ci ha attaccato in questi giorni, e ad ascoltare ciò che abbiamo da dire sulla difesa della famiglia, della vita in ogni sua fase e condizione e della libertà educativa".

Così Donatella Isca, referente del circolo territoriale di Pro Vita & Famiglia onlus in Toscana, in merito alle polemiche sul convegno “Guardare con gli occhi del cuore: la speranza per i nostri figli”, che si svolgerà appunto sabato 25 alle ore 15.30 a Fabbriche di Vergemoli, presso l’Aula del Consiglio comunale, e organizzato da Pro Vita & Famiglia Onlus con il patrocinio del Comune e durante il quale interverrà Francesca Romana Poleggi, membro del direttivo della onlus, che presenterà il suo libro “Per amore dei nostri figli”.