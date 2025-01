Pileri presenta il libro: "Dalla parte del suolo: l’ecosistema invisibile"

I Custodi degli Alberi e del Suolo, in collaborazione con altre associazioni e gruppi locali, invitano la cittadinanza all’incontro che si terrà questa sera alle 21 all’oratorio del Sacro Cuore di Barga. L’evento vedrà come ospite il professor Paolo Pileri, docente di Usi del suolo ed effetti ambientali al Politecnico di Milano e massimo esperto in Italia sul tema del consumo di suolo. Durante l’incontro, Pileri presenterà il suo ultimo libro: "Dalla parte del suolo: l’ecosistema invisibile", pubblicato lo scorso settembre.