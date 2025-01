Piccoli vigili del fuoco crescono. Pompieropoli in piazza del Giglio. Divertirsi imparando la sicurezza

Una bella giornata di festa ieri dalle 10 alle 18 in piazza del Giglio che ha ospitato “Pompieropoli 2025” evento organizzato dai Vigili del Fuoco, con Befana e Motoraduno solidale che ha coinvolto anche Vespa Club Lucca, Moto Club Lucca e l’associazione Amici di Barsanti e Matteucci. Tanti giochi e attività per bambini con percorsi a tema sull’attività dei Vigili del Fuoco e sulla sicurezza domestica. Per i più piccoli c’è stato il modo per divertirsi imparando e alla fine hanno ricevuto il diploma di “Pompiere per un giorno”. Muoversi attraverso i veri strumenti dei vigili del fuoco, con divise d’ordinanza, campane e tanta allegria. Un’iniziativa a offerta libera, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione “L’amore non conta i cromosomi Aps”.

L’associazione nazionale vigili del fuoco nella giornata del 5 gennaio si sono resi protagonisti di un altro bel gesto, portando giochi ai bimbi ricoverati in Pediatria al San Luca.