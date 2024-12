Piazza Napoleone: al via il bando per il rifacimento, lavori entro gennaio

Piazza Napoleone, scatta il bando per l’assegnazione dei lavori di rifacimento di una delle zone simbolo della città. Pochi mesi, dunque, e la piazza, uno dei salotti più affascinanti della città frequentato in primis dai lucchesi, tornerà a nuovo, come conferma l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani. "Ormai è tutto pronto per fare partire la gara, a quel punto le ditte dovranno fare le loro offerte ed entro fine gennaio dovremmo sapere chi ha vinto che avrà 60 giorni di tempo, una volta preso possesso del cantiere, per effettuare i lavori".

Che lavori saranno? "Prima di tutto verrà scarificato l’asfalto attuale che in più punti è molto usurato dal tempo e dall’uso, non va dimenticato che questa piazza è stata risistemata a inizi anni Duemila e che da allora, in tanti anni, non si contano gli eventi e le manifestazioni che vi si sono tenuti. I risultati sono visibili: tanti punti sconnessi e buche che mettono a repentaglio l’incolumità degli stessi passanti".

L’asfalto sarà quello natura com’è ora? "Sarà senz’altro una pavimentazione in asfalto natura, probabilmente di un colore più tendente al grigio, un po’ come in piazza del Giglio, secondo quanto richiesto dalla Soprintendenza con la quale abbiamo ovviamente proceduto a confrontarci per ogni aspetto del progetto di recupero".

Cambierà anche l’area centrale intorno alla statua di Maria Luisa di Borbone? "Sì, la piazza è un po’ il salotto della città e abbiamo pensato di renderlo più accogliente. La disposizione attuale rendeva la statua un po’ isolata con i paletti in ferro sui quali molti si sedevano finendo per imbarcarli. Al loro posto e al posto della colonne in marmo abbiamo pensato, sempre di concerto con la Soprintendenza, di porre quattro panchine nella stessa pietra di Matraia dei cordoli esterni della piazza".

E i pioli in marmo che toglierete? "Verranno messi nei magazzini comunali e utilizzati in altri punti della città".

Da mesi manca la colonna abbattuta involontariamente da un mezzo di Sistema Ambiente nella zona che confina con via Vittorio Emanuele... "Sarà riposizionata durante i lavori di ripristino della piazza".

Posizionerete anche le luci che una volta erano presenti nei pressi degli alberi della piazza? "Quelle, come la parte in terra, saranno oggetto di un secondo intervento che seguirà il primo, nel quale saranno invece ricompresi, come detto, i cordoli in pietra di Matraia che ornano i lati della piazza".

Oltre piazza Napoleone avete in programma la riqualificazione di altre piazze? "Nel 2025 intendiamo mettere a nuovo altre piazze, magari di dimensioni più piccole di questa che è la più grande. Procederemo con ulteriori riqualificazioni, non riusciremo probabilmente a intervenire su tutte entro questo mandato, ma di sicuro ci proveremo".