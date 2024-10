Per “Puliamo il mondo“ tanti giovani all’opera “La miglior promessa“

Erano presenti anche l’assessore all’ambiente Cristina Consani e l’assessore all’istruzione Simona Testaferrata ieri per l’iniziativa di Legambiente ‘Puliamo il Mondo’, che ha coinvolto decine di giovani studenti del territorio sul parco fluviale per fare pulizia ed aumentare la consapevolezza sulle buone pratiche quotidiane nel rispetto degli altri e dell’ambiente circostante. “Rinnovare il nostro impegno con la comunità, per un sempre maggiore rispetto dell’ambiente circostante. Questa è la promessa che caratterizza ‘Puliamo il mondo’, un appuntamento che ha saputo coinvolgere in città tanti giovani, insieme per il nostro futuro“.