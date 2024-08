Per la prima volta a Capannori un premio per i giovani under 35. Un settembre pieno di iniziative per festeggiare i 201 anni dalla nascita del Comune di Capannori, con nuove manifestazioni che si uniscono a manifestazioni ormai simbolo del territorio. Il 24 settembre – giorno del compleanno – il sindaco Giordano Del Chiaro premierà il protagonismo giovanile Under 35 finalizzato alla solidarietà, all’intraprendenza ed al coinvolgimento della comunità con un nuovo premio che sarà istituito il 24 settembre stesso.

"Ci tengo molto a istituire fin da inizio mandato un premio per i giovani del nostro territorio che, con il loro operato, aiutano gli altri, inventano opportunità nuove, aprono porte che prima erano chiuse - dice il primo cittadino Del Chiaro - i nostri ragazzi e le nostre ragazze meritano un riconoscimento e premiarli il giorno del compleanno di Capannori credo sia per loro il miglior palcoscenico. Si tratta di un premio che ripeteremo ogni anno. Accanto a questa novità, c’è un’altra novità importante che sono gli stati generali della scuola, che dà centralità al ruolo degli insegnanti e di tutto il mondo scolastico per sancire una relazione Comune-Scuola sempre più coesa come i tempi di oggi richiedono".

I festeggiamenti del compleanno, e quindi dell’identità, cominceranno il 5 settembre, data in cui ricorre la Liberazione di Capannori, con una cerimonia commemorativa e la proiezione di un documentario di sei brevi video che raccontano sei storie e luoghi della liberazione e della resistenza. Il 6, 7 e 8 settembre si svolgerà la Festa dell’Aria e dello Sport con tante occasioni di divertimento per grandi e piccini. L’11 sarà la volta dell’evento legato al mondo della scuola, per affrontare le nuove sfide. Grande momento di convivialità e festa popolare, invece, il 15 settembre in piazza Moro, con la seconda edizione della Sagra delle Sagre.

Ma. Ste.