Per la memoria e la pace. Il concerto dei “Calmus“

Fa tappa a Lucca, nella chiesa di San Paolino, la stagione di concerti che l’Associazione italo-tedesca Amici dell’Organo della Pace di Sant’Anna di Stazzema organizza ogni anno, dal 2007, ed è dedicata alle vittime della Strage di Sant’Anna di Stazzema. In occasione dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio del 12 agosto 1944, il cartellone si arricchisce con tre concerti della memoria e per la pace che vedono protagonista il gruppo vocale tedesco Calmus Ensemble. Uno di questi appuntamenti si terrà lunedì 29 luglio alle 18 proprio in San Paolino, grazie alla collaborazione con l’Associazione Musicale Lucchese. Il quintetto Calmus Ensemble è uno dei gruppi vocali di maggior successo in Germania ed è apprezzato per la precisione, la leggerezza, la capacità di suscitare emozioni e anche per l’humour. A entusiasmare il pubblico sono l’incredibile varietà dei timbri vocali, la passione gioiosa nel fare musica, la cultura del suono e la ricchezza dei programmi presentati. L’ampiezza del repertorio dell’ensemble è sconfinata: fortemente influenzati dalla tradizione dei Leipziger Meister, i cantanti si muovono agilmente tra musica rinascimentale, barocca, romantica e contemporanea.

Per il concerto di lunedì in programma ci sono pagine di Heinrich Schütz, Johann Grabbe e alcuni Kyrie di Johann Sebastian Bach. Il gruppo eseguirà anche pagine di musica contemporanea con Arvo Pärt, Knut Nystedt, Maurice Duruflé, Karl Jenkins, Wilhelm Weismann e Bernd Franke. Il concerto è a ingresso libero e gratuito. I “Concerti della memoria e per la pace” sono finanziati dal Fondo italo-tedesco per il Futuro.