Per i più piccoli “Il regno di Babbo Natale“ con tante sorprese

Il Regno di Babbo Natale porta la sua magia al Lucca Comics & Games: un’emozione inaspettata. Nato dalla visione creativa di Giorgio Onorato Aquilani e situato a Vetralla (VT), approda per la prima volta a Lucca con una presenza incantevole e indimenticabile. Al Real Collegio, nell’area Lucca Junior, è stata allestita una sala incantata che si trasforma nel ponte perfetto tra la gioiosa meraviglia del Natale e il fascino coinvolgente della fantasia di Lucca Comics & Games. Qui, adulti e bambini troveranno i personaggi amati del Regno, potranno immergersi in storie straordinarie e vivere spettacoli magici che, ne siamo certi, accenderanno nuovi ricordi indimenticabili per tutta la famiglia. Viene anche presentato Lucy e il Segreto di Natalloween, il nuovo libro illustrato edito da Gribaudo (Gruppo Feltrinelli), che unisce genitori e bambini in una storia di Natale che è già un classico.