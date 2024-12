Paura sulla strada. Donna di 50 anni travolta da un’auto

Una donna di 50 anni di origine straniera è stata investita ieri sera in località Zonzone, sulla via Mammianese Nord, a Marginone, frazione di Altopascio. L’incidente si è verificato in una zona poco illuminata. Per cause ancora in corso di accertamento, la signora, residente in zona, a breve distanza da dove si è verificato l’impatto, è stata travolta da una Golf condotta da un uomo di Montecarlo. L’impatto con l’utilitaria è stato particolarmente violento. Ai primi soccorritori la situazione è apparsa subito grave. Sono scattati i soccorsi, coordinati dal 118. A preoccupare i sanitari un vasto trauma facciale. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Luca di Lucca dove i medici, dopo i primi accertamenti, si sono riservati la prognosi. Sul posto, per eseguire i rilievi, gli agenti della polizia municipale di Altopascio che avranno il compito di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

