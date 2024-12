Parco “Micheloni“ e centro sportivo. Ok al progetto di riqualificazione

A primavera risorgeranno il parco "Ilio Micheloni" e il centro sportivo di Lammari con nuovi giochi e pavimentazione, campi, recinzioni e un chiosco-caffetteria. L’amministrazione comunale prevede un intervento finanziato con fondi statali del Pnrr pari a circa 650mila euro e la giunta Del Chiaro ha già approvato il progetto esecutivo, così che il cantiere sarà affidato entro il 31 marzo 2025.

"Quest’area ha un grande valore paesaggistico - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Matteo Francesconi - , grazie alla presenza dei ‘Laghetti’ e riteniamo pertanto importante realizzare un intervento che permetta ai cittadini di poter usufruire al meglio di questo luogo. Il parco è un punto di riferimento per tante famiglie, e con il nuovo progetto miglioreremo l’esistente creando anche uno spazio chiosco-caffetteria, che potrà dare ai fruitori del campo sportivo e del parco un’occasione di socialità e benessere ulteriore. Il parco ‘Ilio Micheloni’ è uno dei parchi più belli del nostro territorio, nato in un’area di grande pregio, che diventerà ancora più attrattivo e offrirà nuove opportunità agli abitanti di Lammari e non solo. Spazi verdi e aree gioco sono per la nostra amministrazione obiettivi prioritari, perché oggi forniscono momenti di divertimento e di svago a tante persone".

Il progetto prevede l’estensione dell’area a parco nella parte a nord del campo sportivo collegando il percorso pedonale esistente con quello che porta "Ai Laghetti", corredato di alberi e arbusti, panchine e tavolini. Al centro sportivo saranno sostituiti i due campi da allenamento con uno delle dimensioni di 72x42 metri, posizionato in direzione ovest-est, così da liberare un’area a nord, destinata all’espansione del percorso naturalistico del parco. Al nuovo campo di allenamento sarà ripristinata la recinzione esterna e sarà arricchita da una rete parapalloni, con la sostituzione dei cancelli e lo spostamento delle torri faro.

Inoltre, è prevista la demolizione di alcune baracche presenti a fianco dell’edificio destinato agli spogliatoi, utilizzate come magazzini e la loro ricostruzione in legno. Nello spazio che fa da cerniera tra il campo sportivo e il parco, verrà costruito ex novo un chiosco-caffetteria completo di servizi igienici e acqua potabile a servizio sia degli utenti del parco, in particolare famiglie con bambini ed anziani, sia di chi frequenta il campo sportivo.

Barbara di Cesare