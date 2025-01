Parco fotovoltaico privato. Comune pronto ad un’offerta

Colpo di scena sulla vicenda fotovoltaico a Porcari. Con una delibera di indirizzo, il Comune ha dato mandato agli uffici di individuare i procedimenti amministrativi più opportuni, giuridicamente percorribili ed economicamente sostenibili per l’acquisizione dell’area, attualmente di proprietà privata. Su questa superficie, come noto, insiste un controverso progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra. Il Comune di Porcari si è già opposto con determinazione, ricorrendo anche al Tar e poi al Consiglio di Stato, per dimostrare che l’area esprime un valore paesaggistico che la rende non idonea a ospitare l’impianto. La realizzazione del progetto comporterebbe, infatti, un significativo impatto visivo, interrompendo la continuità tra la collina e il lago dell’ex fornace. Preoccupano, inoltre, le recenti azioni della proprietà, che ha già recintato il terreno, lasciando ipotizzare un imminente avvio dei lavori.

M.S.