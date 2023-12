Pannone, capo dell’anti mafia visita la scuola Imt Alti Studi

Il colonnello Alfonso Pannone, a capo della Dia - Direzione Investigativa Antimafia del Centro operativo di Firenze - ha fatto visita ieri pomeriggio (30 novembre) alla Scuola IMT Alti Studi. Il colonnello dei Carabinieri, accompagnato dal tenente colonnello Riccardo Piccinni, vice capo centro, è stato ricevuto dal rettore Rocco De Nicola, dal prorettore vicario, prorettore alla didattica e ai servizi informativi Mirco Tribastone e dal delegato ai rapporti con le imprese e alla promozione di accordi strategici Nicola Lattanzi.

All’incontro, durante il quale il rettore De Nicola ha illustrato le attività della Scuola IMT, la storia e gli obiettivi futuri, è seguito un colloquio in cui, nello spirito di collaborazione tra istituzioni pubbliche, sono state messe le basi per future iniziative congiunte.

Dopo la riunione il rettore De Nicola, assieme ai professori Tribastone e Lattanzi, ha accompagnato la delegazione in una visita del campus di San Francesco. Un’occasione importante, di reciproca conoscenza, tra il colonnello Pannone e i vertici della Scuola Imt Alti Studi Lucca, che è alle soglie del suo ventesimo anno di attività e rappresenta il fiore all’occhiello per la nostra città, sempre aperta alle nuove sfide, e alla crescita formativa. Pochi giorni fa la notizia dell’accordo tra la Galleria dell’Accademia di Firenze e la Scuola IMT Alti Studi Lucca. Intento comune è la realizzazione di un progetto congiunto per co-finanziare un percorso triennale di dottorato, inclusivo di borsa di studio, nell’ambito del curriculum in “Museum Studies” del programma in “Cognitive and Cultural Systems”.