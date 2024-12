Palestra, 500mila euro dalla Regione. Regalo di Natale per il Comune

Sotto l’albero il Comune trova un bel regalo. Oltre mezzo milione di euro per la palestra di San Giuseppe a Montecarlo, che diventerà, quindi, centro sportivo polivalente. Il sindaco Marzia Bassini e il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, hanno accolto con grande soddisfazione la notizia, resa nota durante la lunga seduta del documento di programmazione finanziaria della Regione Toscana che ha concesso, in sede di bilancio, un contributo al Comune di Montecarlo, fino a un massimo di 510.000 euro per sostenere i costi dei lavori di adeguamento sismico, funzionale e impiantistico, con efficientamento energetico della palestra scolastica in via di San Giuseppe.

"Ringraziamo la giunta regionale - sottolineano il sindaco Marzia Bassini e l’assessore allo Sport Giulia Centoni - in particolare il governatore Giani con il quale in questi primi mesi abbiamo costantemente interloquito assieme al consigliere Fantozzi, per avere accolto la nostra richiesta per un intervento significativo e radicale che intendiamo avviare rapidamente e che permetterà alla storica palestra montecarlese di fare un salto di qualità strutturale che consentirà un miglioramento sostanziale per i fruitori, dalla didattica per i nostri alunni, alle associazioni sportive del territorio, dalla pallamano alla ritmica i cui successi ci inorgogliscono, fino ad un innovativo uso polivalente a servizio della comunità montecarlese".

Il consigliere regionale Vittorio Fantozzi aggiunge: "Insieme ai lavori allo stadio - afferma - il Municipio dà un forte impulso alla sua impiantistica sportiva, con l’obiettivo di sviluppare e incentivare sempre più la pratica delle varie discipline sportive, per tutte le fasce d’età, come presidio anche sanitario e con l’obiettivo di assecondare al meglio la nostra vita associativa e comunitaria".

Era in pratica dal 2018 che si lavorava a questo obiettivo. C’erano due progetti, oltre a questo anche l’adeguamento sismico sulla scuola secondaria di primo grado “Italo Calvino“, costruita a fine anni Settanta, con un intervento volto a rendere sicura la struttura scolastica sia dal punto di vista sismico con un adeguamento del fabbricato sotto l’aspetto funzionale e di risparmio energetico per un valore complessivo di 750.000 euro. Adesso sono arrivate le risorse anche per l’impianto sportivo.

Massimo Stefanini