Palazzo Guinigi in prima linea: 100 ingressi al dì

Palazzo Guinigi è stato tra i protagonisti assoluti dell’edizione 2024 di Cartasia che ha celebrato 20 anni di successi. Lo storico edificio, riaperto al pubblico recentemente a seguito di un lungo restauro, nei giorni del Festival ha contato cento visitatori al giorno in occasioni di eventi, laboratori, mostre legati alla Biennale. Quest’anno la sede di laboratori, incontri e mostre indoor della Biennale è stato proprio Palazzo Guinigi, a conferma del profondo legame tra la manifestazione e la storia di Lucca. Fondamentale in questi venti anni, hanno ricordato gli organizzatori, è stato il supporto dei partner storici, tra cui il Comune di Lucca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che con il loro contributo hanno reso possibile il consolidamento di Lubica come un appuntamento identitario nel panorama culturale della città. Grazie al loro sostegno, la Biennale è riuscita a svilupparsi e crescere, celebrando l’unicità del territorio attraverso il suo media più importante, la carta. Mai come quest’anno, con oltre 1 milione di visualizzazioni e interazioni social, Lubica è stata in grado di ampliare la propria base di interesse in tutto il mondo. Il team che lavora all’evento comprende oltre 60 persone fra tecnici, artisti e staff organizzativo. Tra le collaborazioni di questa edizione quella con il Museo della Carta di Pescia e la Cartiera Magnani, che ha presentato la prima carta al mondo realizzata con polvere di marmo. Questo progetto innovativo ha attirato l’attenzione di artisti e tecnici, dimostrando il ruolo centrale di Lubica come luogo di sperimentazione artistica e tecnologica.