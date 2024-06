Opere pubbliche. Partiti i cantieri

Annunciato insieme alle diverse opere pubbliche che in questi mesi dell’anno stanno interessando il comune di Coreglia Antelminelli, con l’apertura di cantieri attesi da tempo e attivati per il miglioramento complessivo della friabilità del territorio di capoluogo e frazione, sono partiti gli interventi per il completamento del cimitero di Ghivizzano che prevedono la costruzione di un nuovo fabbricato destinato all’alloggio di loculi. Sono stati, infatti, affidati alla ditta Coppi&Coppi Srl, i lavori per realizzare la nuova struttura, per un valore di circa 185mila euro, che consentirà un ampliamento della capacità di sepoltura nel cimitero, aggiungendo circa sessanta nuovi loculi. Un intervento, fortemente voluto dall’amministrazione a guida Marco Remaschi, che va a rispondere a un’esigenza della comunità. I loculi, tra l’altro, erano già stati inseriti nel progetto all’inizio del 2000 e non erano ancora stati realizzati. L’amministrazione a inizio mandato si era data come punto del programma, proprio quello di una riqualificazione di tutti i cimiteri comunali, come espresso in merito dallo stesso Remaschi.

"Siamo partiti da Coreglia, proseguiamo con le altre frazioni e arriveremo anche in quelle montane, perché questi sono luoghi molto sentiti che necessitano di cura e costanza nell’attenzione che viene a essi dedicata". La conclusione dei lavori al cimitero di Ghivizzano è prevista per la fine dell’estate.

Fio. Co.