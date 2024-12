Opere pubbliche a Barga. Piazze, scuole e aree sportive. La mappa di tutti i progetti

A Barga, assieme al bilancio previsionale sono state anche presentate le opere pubbliche 2025, a cura della sindaca Caterina Campani con particolare riferimento a quelle già in programmazione ed a quelle che si intende avviare entro il 2025 o con possibilità di finanziamento entro il 2025. Tra le opere riproposte dal 2024, 70mila euro per l’illuminazione dello stadio Moscardini (già richiesto un mutuo); 186mila euro (richiesto il finanziamento) per l’efficientamento energetico della scuola primaria di Barga; la volontà di preparare al più presto un progetto per poi partecipare ai bandi, per una spesa di circa 90mila euro per la riqualificazione di piazza Pascoli; il bando di cui si attende a breve risposta per il rifacimento della palestra delle scuole medie (733mila euro); il progetto già finanziato ed in partenza nel 2025 per il rifacimento e la riqualificazione di piazza IV Novembre. Progetto che inizierà nel 2025 come pure nel 2025 inizieranno i lavori di riqualificazione dell’immobile della ex scuola elementare finanziati da Arti per 5,4 milioni di euro.

"Stiamo lavorando con ARTI e Regione - ha aggiunto la sindaca - anche per decidere come dividere gli spazi a servizio del centro dell’impiego e quelli che resteranno ad uso della comunità". Tra le opere già avviate e per il quale ci sono i finanziamenti il tanto discusso asilo nido in Piangrande, che il Comune intende realizzare con un investimento di 1,1 milioni di euro di cui 300mila con un muto ed il resto con contributi regionali ed i lavori Pinqua al Palazzo Giannetti che per la sindaca saranno terminati salvo imprevisti entro l’estate 2025, dato che il cantiere sta procedendo a buon rimo.

Tra le opere inserite a bilancio nel 2025, il progetto per la riqualificazione dei marciapiedi di Ponte all’Ania per 630mila euro; la richiesta di finanziamenti del progetto ormai pronto per riqualificare l’area sportiva esterna del Cancellone e dell’ISI Barga (progetto da 400mila euro); la richiesta di finanziamento per 26mila euro per il rifacimento della vasca ornamentale del Parco Kennedy.

Presentata poi la richiesta a specifico bando anche per la realizzazione di un percorso storico culturale tra il castello di Barga e la rocca di Sommocolonia (164mila euro sarebbe il costo); ma anche la richiesta di bando per un progetto per riqualificare il parcheggio a servizio dell’ISI Barga in via dell’Acquedotto, a servizio anche del capoluogo (richiesta di contributo di 175mila euro). Si attende, ha poi aggiunto, il responso di specifico bando a cui è stato presentato il progetto per un intervento di regimazione delle acque meteoriche di Fornaci di Barga (2,535 milioni di euro).