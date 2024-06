Opere delle “Pittoresse“. Ritratti e dipinti delle grandi artiste

Il nome, pittoresse, non pittrici, fu scelto da loro. Nell’immaginario collettivo le donne sono dipinte, più difficile leggerne il nome sul cartellino che indica l’autore. Un cambio di prospettiva che fa riflettere quello che è contenuto nella mostra "Pittoresse", sette secoli di arte al femminile di tutti e cinque i Continenti, in Sala Peregrinatio, in piazza Ospitalieri, nel centro storico di Altopascio, dal 29 giugno al 28 ottobre. L’esposizione, curata da Bruno Ialuna, è realizzata in collaborazione con la Cooperativa MARE Laboratorio di innovazione sociale, con il sostegno del Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca, e verrà inaugurata venerdì 28 giugno, alle 19. A luglio sarà aperta tutti i giorni dalle 19 alle 22, l’ingresso costa 5 euro.

La nuova esposizione è stata presentata dal sindaco Sara D’Ambrosio, dall’assessore alla cultura Alessio Minicozzi, dal presidente del Sistema museale territoriale della provincia di Lucca, Alessandro Colombini, dalla presidente della Fondazione Paolo Cresci di Lucca, Ave Marchi e dal curatore Bruno Ialuna.

L’esposizione si apre con una serie di ritratti delle artiste dei secoli passati, a cominciare da Antonia Doni, per arrivare alle artiste dell’Impressionismo fino a Frida Kahlo. A seguire, i lavori di Emma Ciardi, Carla Accardi e Maria Lai che, nonostante i riconoscimenti internazionali e le numerose partecipazioni alla Biennale di Venezia. Previste anche opere di Marina Abramovic.

Ma.Ste.