OpenSport 2024, tutto pronto. Conferme e tante novità

Edizione notturna con il Quizzone e la partecipazione di 22 associazioni, alcune delle quali provenienti da fuori Comune. Sono le novità principali dell’Open Sport 2024, programmato per sabato 7 settembre negli spazi sotto le mura castellane, nel parco Moro e nell’omonimo parcheggio. I dettagli sono stati spiegati nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco, Sara D’Ambrosio, dell’assessore Valentina Bernardini e del consigliere Martina Mandroni, oltre ai rappresentanti di numerose associazioni sportive che saranno protagoniste. "La festa è cresciuta – ha commentato il primo cittadino – c’è l’entusiasmo giusto e necessario, investire nello sport non è semplice. Per le strutture servono i finanziamenti e spesso ci sono dei problemi, come li abbiamo avuti noi. Ma si devono coltivare le varie attività e discipline e questo si raggiunge attraverso le relazioni, i rapporti".

Valentina Bernardini ha aggiunto che dalle 16 alle 23 ci saranno esibizioni, dimostrazioni, tornei, con la sosta per la cena che potrà essere consumata ai food truck dislocati in zona. Si parte alle 16 con la gara di pesca, il quizzone sportivo alle 19, (domande su vari sport, compresi quelli delle associazioni presenti con cinque domande all’inizio, nelle fasi preliminari e undici per la finale stile "Musichiere", con le squadre contrapposte sul palco); poi esibizione dei ragazzi dell’Anfass alle 19,45. Dalle 20, premi e riconoscimenti a tutti gli atleti che si sono messi in evidenza e alle associazioni; dale 20,45 eisbizxioni dei Dragon Fighter; a seguire Asd OlympiaGym; Asd Acquario (pattinaggio a rotelle); Soul Dance, Kin Sori Taekwondo, Just Believe e Cuore Latino.

Sinergia con il volontariato, Misericordia di Altopascio, Avis, Fratres del capoluogo e delle frazioni di Marginone e di Spianate. Presenti anche club storici com il Panda Baskin Altopascio, il Tennis Valico (che festeggia i 50 anni) e che è in notevole ascesa con il padel; il calcio balilla, le squadre del Marginone e del Montecarlo di ciclismo, skateboard, ping pong, Nuovo Basket Altopascio ("rotolata" in Divisione Regionale 3 dopo anni di serie C a livello di prima squadra), Polisportiva Valdinievole Altopascio, In-superabili, Anfass. L’ingresso è gratuito. Un festa collettiva per chiudere l’estate.

Massimo Stefanini