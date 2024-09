Oltre 5000 firme contro gli Assi Viari

Una mobilitazione generale per i Laghetti di Lammari. E’ quello che accadrà in futuro. Nle frattempo successo del "Festival dei Laghetti", giunto alla seconda edizione, al Parco "Ilio Micheloni". Nonostante la concomitanza con altri eventi si è registrata una numerosa partecipazione a tutte le manifestazioni che componevano il variegato palinsesto. In tanti alla Passeggiata Ecologica.. Nel corso della camminata è stato possibile apprezzare la bellezza incontaminata dei luoghi e la loro straordinaria biodiversità. Particolarmente seguito il Talk show condotto da Fabio Saccomanni che ha visto la partecipazione di vari esponenti del "Forum per l’Ambiente e la Salute dei Cittadini".

Messe in risalto le varie ragioni che hanno portato 5000 residenti a dire di NO agli assi viari. Anche il banchetto in cui si vendevano i prodotti tipici del territorio (filiera dei derivati del latte di una azienda che ha sede lì), ha riscosso molto gradimento. E poi cena con zuppa e porchetta. Anche la lotteria che aveva come primo premio una fiammante bicicletta (il mezzo ecologico per eccellenza) è stata molto apprezzata. Un applauso particolare al professor Antonio Cipriani, alla soprano Serena Suffredini ed ai ragazzi della scuola civica di musica che si sono esibiti in un "Omaggio a Puccini". Gli organizzatori ringraziano le band intervenute: "Baldo degli Ubaldi" e "Le Formiche nell’Orto". Organizzazione a cura della squadra diretta dal Guido Angelini. Presenti gli assessori del Comune di Capannori Claudia Berti e Ilaria Carmassi, oltre ad alcuni consiglieri.

Ma.Ste.