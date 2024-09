Oggi la tavola rotonda con i sindaci Pardini,. Tambellini e Fazzi

L’appuntamento è per oggi alle 19 nella chiesa di San Cristoforo in via Fillungo, dove è allestita la mostra “Lucca e le istituzioni“ con le immagini dell’Archivio storico di Foto Alcide. E’ qui che i tre sindaci di Lucca Mario Pardini, Alessandro Tambellini e Pietro Fazzi si incontreranno per un’interessante, inedita tavola rotonda sul presente, futuro e il passato della città. L’occasione è data dalla visita alla mostra organizzata dal Rotary Club Lucca presieduto da Elisabetta Abela, in programma per le 18.30. La tavola rotonada sarà moderata dal Caposervizio della redazione de La Nazione Lucca, Francesco Meucci. Evento aperto al pubblico.