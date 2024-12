“Occhi per (R)occhi“. Una serata dedicata al grande Mario

Stasera il Circolo del Cinema, con la partecipazione del Circolo della Stampa, organizza una serata cinematografica in onore di Mario Rocchi, scomparso tre mesi fa, in occasione di quello che sarebbe stato il suo 92° compleanno. Appuntamento alle 21.15 nel Complesso di San Micheletto, in via San Micheletto 3. La serata si chiam “Occhi per (R)occhi“, gioco di parole per comunicare che la vista è stata per lui uno dei sensi più importanti, medium di tutte le arti che prediligeva, dalla pittura, al cinema, dalle fotografie all’acume per il giornalismo e per i racconti. Ingresso libero e gratuito.