Nuovo corso artistico per adulti: giovedì c’è l’Open Day

Inizia un nuovo corso artistico per adulti, un percorso di lezioni per sperimentare la propria creatività attraverso il disegno e il mondo dell’illustrazione. Disegnando insieme, per riscoprire l’esperienza artistica nel proprio quotidiano. L’Open Day sarà giovedì 3 ottobre alle 18.30, in Corso Garibaldi 53, al Laboratorio Brunier. L’evento è gratuito e aperto a tutti: in programma una lezione di prova disegnando con esercizi semplici, adatti a tutti i livelli, anche per principianti. Anche il corso sarà di livello base. Per l’Open Day c’è un numero massimo di partecipanti, necessaria la prenotazione. Info, 339.4576547.