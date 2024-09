"Nuovo anno scolastico. Pronti a fare la nostra parte"

"L’Unione Comuni Garfagnana- afferma la presidente Raffaella Mariani- è pronta anche quest’anno a fare la sua parte ponendosi come punto di riferimento per la promozione, la gestione ed il coordinamento di vari progetti e iniziative finalizzate al potenziamento dell’offerta formativa, alla prevenzione della dispersione scolastica, all’educazione alla legalità, all’integrazione scuola-territorio, alla realizzazione di servizi ed opportunità per alunni e docenti. L’Ente, infatti, partecipa attivamente alle politiche scolastiche contribuendo alla formazione dei piani e programmi di studio. Da parte dell’Unione e mio personale un augurio di buon anno scolastico a tutte le componenti".

Dino Magistrelli