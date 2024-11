Nuovi nomi a vie e piazze. Da Nassirya a Niemack

Quattro nuove intitolazioni. A deciderle è stata la giunta comunale. Una è al vescovo Anselmo da Baggio che darà il nome al piazzale della chiesa di Monte San Quirico. La richiesta è arrivata all’amministrazione dalla commissione cultura della locale parrocchia, con l’obiettivo di ricordare una personalità religiosa che durante la sua permanenza a Lucca ebbe particolare predilezione per la chiesa di San Quirico in Monticello e per il territorio circostante, favorendone la bonifica e realizzando opere pubbliche di rilievo, anche nella Diocesi. Ai Caduti di Nassirya sarà invece intitolata la strada che collega viale Europa con la rotatoria Oriana Fallaci. La richiesta in questo caso è partita dall’Associazione Nazionale Carabinieri- sezione di Lucca per onorare la memoria dei carabinieri, militari dell’esercito e civili, caduti durante l’attacco terroristico alla città irachena di Nassiriya, che portò alla morte di dodici carabinieri, cinque militari dell’esercito e civili, oltre che 58 feriti.

L’impianto sportivo polivalente di Massa Pisana porterà il nome di Eunice Kennedy Shriver, su richiesta dell’ASD Special Olympics Italia. Eunice (Brookline 10 luglio 1921 – Barnstable, 11 agosto 2009) è cresciuta con sua sorella Rosemary, giovane donna con una disabilità intellettiva che ha ispirato tutta la sua vita e le vicende della famiglia Kennedy legate a Rosemary hanno provocato in lei un incolmabile desiderio di riscatto per tutte le persone con disabilità intellettive. Per questo, grazie alla sua tenacia, quel desiderio si è trasformato in un movimento sportivo che conta oltre 5milioni di atleti in 200 paesi al mondo.

Infine il tratto di strada tra via Mattei e via di Mugnano, collocata in zona prevalentemente industriale, sarà intitolato all’imprenditrice Maria Niemack (Milano 1892-Lucca 1975), cui spetta il merito di aver recuperato e valorizzato l’antica tecnica della tessitura rustica, dando vita nel 1950 a un’azienda artigiana denominata Tessiture Rustiche di Lucchesia. Soddisfazione per il lavoro portato avanti dalla commissione toponomastica è stata espressa da parte dell’assessore Moreno Bruni.

“La commissione si è insediata nel luglio del 2023 – spiega – e in questo anno circa ha già preso in esame oltre dieci intitolazioni. Ringrazio tutti componenti per la loro disponibilità e la sensibilità dimostrata nei confronti di una materia che è centrale, in quanto attraverso i nomi si tramandano storia, cultura e ideali attorno ai quali si cimenta il senso di comunità e queste nuove quattro intitolazioni vanno decisamente in questa direzione. In particolare, con l’intitolazione di una strada ai Caduti di Nassirya, anche su input dell’associazione dei carabinieri, l’amministrazione ha voluto tenere vivo il ricordo di questo sacrificio compiuto per la pace su mandato dell’Onu, un sacrificio che è stato ricordato anche con una messa in San Leonardo nei Borghi e che invece non ha trovato recentemente il giusto riconoscimento negli organi di informazione”.