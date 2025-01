Nuovi fondi per lo sport: "Risultato importante"

"Nell’ambito di una seduta di bilancio che, ha mostrato un’assenza di prospettiva e di visione per la Toscana, e che, per la prima volta, ha palesato divisioni interne tra Eugenio Giani e il Partito Democratico, il gruppo di Fratelli d’Italia ha lavorato in maniera molto approfondita per destinare quante più risorse possibili ai territori che maggiormente lo meritavano e ne avevano necessità". Così il presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio Regionale della Toscana Vittorio Fantozzi commenta i 300.000 mila euro destinati al comune di Sillano Giuncugnano per lo Sport.

"Sono particolarmente lieto di essere riuscito, grazie alla collaborazione dei colleghi e di tutto lo staff, a far pervenire 300.000 euro al Comune di Sillano Giuncugnano, come contribuzione al quadro economico di progetto redatto dal Comune per la realizzazione della nuova tribuna presso l’impianto sportivo polivalente in località “La Bora“".

"Siamo estremamente soddisfatti per un contributo importante – commenta il Sindaco di Sillano Giuncugnano Marco Reali – che ci consentirà di realizzare la nuova tribuna, di effettuare la recinzione e di completare le opere dell’impianto sportivo che, essendo stato realizzato nei primi anni del 1970, necessita di interventi di riqualificazione complessiva. Un grazie a tutto il gruppo di Fratelli d’Italia per il loro impegno a favore del nostro comune e, più in generale, delle aree interne della Lucchesia".