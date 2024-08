Nuove telecamere. I risultati nel territorio

In tre incroci pericolosi furono installati i semafori di ultima generazione con telecamere incorporate. I frutti sono arrivati. La messa in sicurezza degli incroci più incidentati del comune di Capannori Ponte alla Posta, quello in località Osteria e quello fra viale Europa e via Paolinelli, sta funzionando, in quanto il numero di incidenti è calato vertiginosamente da quando sono state installate telecamere di controllo dei passaggi con il rosso. Da gennaio 2024 a oggi sono complessivamente 460 le multe elevate dalla polizia municipale per il passaggio con semaforo rosso, da gennaio 2024, grazie alle telecamere di rilevamento delle infrazioni semaforiche poste dall’amministrazione comunale alle intersezioni tra viale Europa e via delle Ville (in località Ponte alla Posta), Viale Europa e via Paolinelli, Via Lombarda e via delle Ville (in località Osteria), per rendere questi tre incroci strategici più sicuri.

I dispositivi di videocontrollo semaforico ‘Redvolution’ rilevano 24 ore su 24 le targhe dei veicoli che passano con il segnale rosso. Il maggior numero di multe, 217, è stato elevato all’incrocio tra viale Europa e Via delle Ville. Seguono le 168 elevate all’intersezione tra via Lombarda e via delle Ville, e poi le 75 elevate tra viale Europa e via Paolinelli.

Nel 2023 il record di infrazioni lo ha segnato il semaforo in località Ponte alla Posta con 645 multe, seguito da quello in località Osteria con 216 e infine quello a Marlia, tra via Paolinelli e viale Europa che ne ha fatte emettere 149. "Ci sono altri incroci stradali da mettere in sicurezza – dichaira l’assessore alla sciurezza nei paesi Davide Del Carlo - in primis quello a San Margherita, fra via della Madonnina e via del Marginone".

Ma.Ste.