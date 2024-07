Nuova tribuna intitolata a Tognetti. Commozione al taglio del nastro

La grande emozione e la toccante commozione del sindaco del Comune di Fosciandora, Moreno Lunardi, ha fatto da perfetto specchio dei sentimenti della propria comunità quando, nel pomeriggio di domenica scorsa, ha aperto i festeggiamenti per l’inaugurazione della rinnovata area sportiva polivalente "Don Natale del Sarto" a Migliano. L’apice dell’emotività condivisa è stata toccata al momento dell’intitolazione della nuova tribuna coperta al giovane Marco Tognetti, attivo compaesano prematuramente scomparso nel novembre del 2021 dopo una lunga malattia, a soli 23 anni.

"Marco sempre con noi nel luogo che amavi con i tuoi occhi pieni di luce e i nostri pieni di gioia. Di nuovo qui. Tutti insieme". Così, con una sua foto e queste parole straripanti di dolce memoria presenti sul pannello affisso alla tribuna, Marco sarà ricordato sempre e, come sussurrato da qualche voce fuori campo, sembrerà di averlo ancora qui che sorride seduto al suo posto ideale, mentre osserva le nuove leve farsi onore sul campo.

"Una giornata importante per l’intera comunità - ha dichiarato in apertura della cerimonia inaugurale il sindaco del Comune di Fosciandora, Moreno Lunardi - . Questo impianto necessitava di un intervento di riqualificazione. Si tratta di un’opera da consegnare alle future generazioni con la speranza che diventi un luogo vivo, animato da manifestazioni sportive e anche ricreative e sociali, per rafforzare il nostro senso di aggregazione comunitaria".

La conclusione dell’opera ha visto un investimento complessivo di circa 420mila euro, di cui 250mila messi a disposizione dalla Regione Toscana, 150mila dalla Fondazione Crl e i restanti fondi dallo stesso Comune di Fosciandora. Presenti al taglio del nastro, tra gli altri, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini, il consigliere regionale Mario Puppa, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, il vicesindaco del Comune di Pieve Fosciana, Annarita Fiori, il maresciallo dei carabinieri, Rolando Ferrari e il comandante della polizia locale dell’Unione Comuni Garfagnana, Andrea Giannotti.

"Oggi abbiamo vissuto una grande emozione - ha commentato il consigliere regionale Mario Puppa a margine della manifestazione - . Intitolare le tribune a Marco Tognetti, giovane impegnato nel sociale e nello sport, dimostra quanto nei piccoli paesi la vita delle persone sia connessa in modo inscindibile dai luoghi e dalla comunità".

Fiorella Corti