Nozze di diamante. Festa in grande stile per Luciano e Grazia

Un giorno da incorniciare per Luciano e Grazia Pieri di Oneta che insieme alla famiglia domenica al Ristorante Il Pozzo a Pieve Fosciana hanno festeggiato le nozze di diamante, ovvero il traguardo dei 60 anni del loro felice matrimonio. Insieme a loro i consuoceri Annalia e Daniele (anche loro prossimi alla romantica meta delle nozze di diamante che festeggeranno il 2 maggio del 2025), il figlio Sandro e la figlia Ilaria, la nuora Laura e i nipoti tutti Alessia, Massimo e Michele. Per loro un regalo speciale: la maglia con la foto in bianco e nero di quando erano fidanzati e avevano 22 anni. Auguri speciali anche dalla nostra redazione.