Novità per la “Fiaccolata Natalizia“. Nasce l’associazione di volontariato

Una storia di grande solidarietà lunga quasi mezzo secolo per la "Fiaccolata Natalizia di Gallicano e della Valle del Serchio", giunta alla sua 45esima edizione con una continua crescita di partecipazione, di adesioni e di manifestazioni di plauso anche a livello nazionale. Cresciuta molto anche in termini di eventi collaterali che nella giornata del 21 di dicembre animeranno strade e piazze di Gallicano, con punti di ristoro e spazi di incontro e divertimento organizzati dalle associazioni del territorio, con l’immancabile Gruppo Sbandieratori e Musici Gallicano che saranno presenti per tutta la manifestazione.

Tutto questo, in attesa del momento clou quando, in contemporanea con il rintocco della campane della chiesa di San Jacopo e lo spegnimento dell’illuminazione pubblica, prenderà il via la suggestiva accensione ufficiale delle fiaccole e la marcia solidale e silenziosa, che illuminerà la Valle nel segno della pace e della condivisione. In questi anni, oltre alla solidarietà per i progetti delle missioni in Africa, i tanti fondi raccolti sono stati indirizzati verso le diverse associazioni locali, come a progetti contro la violenza di genere e in sostegno di famiglie in difficoltà economica e di malati cronici, trasformando il dono in atti mirati e concreti.

Per supportare le molteplici incombenze organizzative e migliorare sempre di più l’accoglienza nel paese della Garfagnana, delle autorità, degli ospiti e dei gruppi che percorreranno la Valle partendo dai diversi paesi che la costellano per partire tutti insieme dalla piazza della posta di Gallicano, è nata l’Associazione "Fiaccolata natalizia Gallicano e Valle del Serchio" ODV.

"La prima grande novità di questa 45ª edizione della Fiaccolata Natalizia che si svolgerà il 21 dicembre - spiega il presidente Giulio Baldacci - , è la costituzione di questa nuova associazione, di fondamentale importanza per la fase organizzativa e gestionale della manifestazione benefica, in passato coordinata dalla Pro Loco. È stato necessario registrarne l’atto costitutivo e approvare lo statuto per allinearsi alle nuove normative riguardanti il terzo settore, divenendo un’organizzazione di volontariato e acquisendo, così, personalità giuridica, con la conseguente iscrizione al RUNTS. Adesso comincia il lavoro effettivo, anche se da tempo siamo impegnati nella fase programmatica, in collaborazione con l’amministrazione comunale e le altre associazioni del territorio".

Insieme al presidente Giulio Baldacci e il suo vicepresidente Alma Castelvecchi, nell’organigramma della nuova associazione troviamo, come segretario, lo storico locale Paolo Marzi. Presenti nel Consiglio anche Michela Saisi, Loriano Biagioni, Cesare Bini, Monica Bertoncini e Serena Da Prato.

Fiorella Corti