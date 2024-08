“Novecento“: viaggio tra jazz e poesia . Sauro Donati Quartet

Jazz e poesia d’oltreoceano, per offrire al pubblico le suggestioni e le atmosfere dei decenni che hanno attraversato il secolo scorso. È la formula scelta dall’associazione Millimètrica per “Novecento“, ultimo appuntamento della rassegna “Parole note“ domani alle 21,15 sul palco di Real Collegio Estate. Lo spettacolo sarà un susseguirsi di brani standard jazz interpretati dal Sauro Donati Quartet. La formazione per l’occasione esprime il pianista di fama internazionale Daniele Gorgone. Al contrabbasso Luca Franchini, alla batteria Vladimiro Carboni e alla chitarra Sauro Donati.