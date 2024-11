“Nati per leggere“, tutti gli incontri pensati per i più piccoli

Leggere in compagnia per scoprire la magia delle storie fin dai primi anni di vita: oltre 70 bambini dei nidi d’infanzia di Altopascio - “Primo volo”, “L’Isola”, “Le Ciliegine” - insieme a circa 60 famiglie e numerosi volontari, hanno partecipato al primo appuntamento della Settimana Nazionale Nati per Leggere, intitolato “Andiamo dritti alle storie”.

Il prossimo appuntamento è sabato 23 novembre, alla Biblioteca comunale “A. Carrara” di Altopascio. Bambini da 0 a 3 anni e le loro famiglie potranno partecipare a “Leggimi

perché me ne ricorderò”, un incontro di lettura organizzato dal gruppo volontari di Nati per Leggere. Dalle 9:45 alle 10:30 si terranno le letture per i bambini da 0 a 2 anni mentre dalle 11 alle 12 quelle per i bimbi da 2 a 3 anni.

La Settimana Nazionale Nati per Leggere, celebra il diritto di ogni bambino e bambina alle storie e a essere difeso dalla povertà educativa e dallo svantaggio socio-culturale, in linea con la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre il 20 novembre.