Musica in scena: "Anniversario in concerto"

Sarà il cantautore Giorgio Poi, tra i più apprezzati della musica italiana contemporanea, ad inaugurare, venerdì 14 alle 21, "Anniversario in concerto", ideato e organizzato dalla Fondazione Crl, un appuntamento annuale per festeggiare la riapertura del Complesso Conventuale di San Francesco, arrivato alla sua undicesima edizione. Ingresso gratuito, previa prenotazione su www.fondazionecarilucca.it. Giorgio Poi si esibirà sul palco del San Francesco in un duo acustico, piano, chitarra e voce, insieme a Gianluca Massetti, in un concerto realizzato in collaborazione con il WØM Fest.

Noto artista della scena indie-rock, dalla voce leggera e delicata, Poi ha la capacità di catturare il pubblico in un continuo chiaroscuro tra la forma canzone e l’esplorazione del suono. L’artista ha alle spalle un’incessante attività dal vivo e proficue collaborazioni con artisti della scena italiana e internazionale. Nonostante abbia vissuto all’estero – a Londra, a Berlino e negli States – ha sempre mantenuto una grande nostalgia e attrazione verso il cinema e la musica italiana, verso artisti come Vasco Rossi, Paolo Conte, Lucio Dalla e Piero Ciampi, che l’hanno spinto a scrivere canzoni nella sua lingua madre. Ha collaborato con artisti italiani come Frah Quintale e con Carl Brave, e accompagnato dal vivo i Phoenix in dieci delle loro date in tour negli Stati Uniti.

Sul palco del San Francesco il duo proporrà alcuni dei brani più famosi di Poi come, tra gli altri, I Pomeriggi, una canzone intensa e umorale, Rococò, Giorni Felici, Bloody Mary e Missili, quest’ultimo realizzato nel 2018 proprio con Frah Quintale, un pezzo che, ancora prima di essere trasmesso in radio, aveva superato il milione di ascolti su Spotify. Il secondo appuntamento dell’Anniversario sarà domenica 30 giugno, sempre alle 21, con La grande opera in jazz | Danilo Rea e le Stelle del canto. Giorgio Poti, noto come Giorgio Poi è nato a Novara nel 1986, ma cresciuto prima a Lucca e poi a Roma. Appena ventenne si trasferisce a Londra, dove si diploma in chitarra jazz alla Guildhall School Of Music And Drama.