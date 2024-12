Musica e solidarietà con il Rotary Club

Un teatro Alfieri gremito e un pubblico entusiasta hanno fatto da cornice al Gran Galà Lirico "E lucevan le stelle", andato in scena a Castelnuovo. L’evento, organizzato dal Rotary Club Antiche Valli del Serchio, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo, ha celebrato il centenario pucciniano con una serata all’insegna dell’arte e della solidarietà. L’appuntamento ha registrato il tutto esaurito, con circa 500 spettatori che hanno assistito a uno stupendo spettacolo. L’obiettivo principale, quello di sostenere il progetto benefico "Un sogno di palestra" a favore dell’associazione "Il Sogno Onlus", è stato pienamente raggiunto. Grazie al ricavato la palestra riabilitativa de "Il Sogno", oltre alle solite attrezzature, come spalliera, tappeti, pesi, palle ginniche, avrà una statica multisensoriale, che permetterà ai bambini con disabilità di stare in posizione eretta e stimola le abilità oculo-manuali attraverso le vibrazioni indotte dal telaio.

Insomma, il progetto di fornire attrezzature per la nuova palestra ha centrato l’obiettivo e la collaborazione con "Il Sogno" proseguirà anche in futuro. Nel corso della serata, la presidente del Rotary, Raffaella Martini, ha illustrato questa importante iniziativa solidale, affiancata dai rappresentanti dell’associazione, tra gli applausi dei presenti.

La serata è stata anche un emozionante tributo a Giacomo Puccini, con un repertorio che ha spaziato da celebri arie del compositore lucchese a brani di Rossini, Mascagni, Giordani, De Curtis e altri maestri italiani. Il palco ha ospitato artisti di straordinario talento, tra cui il soprano Silvana Froli, il tenore Giovanni Cervelli e il pianista Massimo Salotti, che hanno saputo emozionare e conquistare il pubblico con esibizioni di altissimo livello. A rendere ancora più speciale la serata, le performance dei giovani talenti emergenti del territorio, il pianista Giovanni Andreini e il soprano Alice Semplici, i quali hanno ricevuto scroscianti applausi per la loro bravura. La conduzione, affidata al presentatore Claudio Sottili, ha aggiunto un tocco di eleganza e professionalità, rendendo il Galà un evento perfettamente orchestrato.

L’evento ha rappresentato un meraviglioso connubio tra cultura, solidarietà e impegno sociale, confermando l’importanza di iniziative che uniscono bellezza artistica e sostegno concreto al territorio. "E lucevan le stelle" resterà una serata da ricordare, sia per la qualità dello spettacolo sia per l’impatto positivo che ha generato nella comunità, grazie appunto al Rotary Club Antiche Valli del Serchio.

Dino Magistrelli