Musica e danza “In the air“ e blitz di Cesca

Fra gli eventi di punta di questa undicesima edizione della Notte Bianca organizzata da Confcommercio Imprese – tutti rigorosamente gratuiti – spicca come sempre il main event della mezzanotte, in programma quest’anno in piazzale Arrigoni e che vedrà un suggestivo spettacolo musicale “In the air”, esibizione tutta da vivere a cura di Paolo Zanarella e Silvia Zotto che vedrà il primo suonare sospeso nel vuoto e la seconda danzare – anche lei sospesa in aria – sulle sue note. Degno di nota anche il ritorno dei Moruga, street band dal ritmo travolgente che con i suoi intermezzi in giro per il centro storico trascinerà il pubblico. Novità di quest’anno, due eventi di natura inclusiva realizzati in collaborazione con Luccasenzabarriere e A. Bi. Lis. e Ente nazionale sordi. Uno di questi rientra nell’elenco delle visite guidate e prevede una visita speciale alle sculture di Cartasia dedicata ai non vedenti. L’altro appuntamento è alle 21.15 in piazza San Giusto dove si svolgerà “Un concerto inclusivo”, spettacolo musicale che verrà realizzato con la presenza sul palco di due interpreti del linguaggio dei segni e al tempo stesso con due pedane sensoriali per le persone prive di udito.

E poi il ritorno del comico lucchese Matteo Cesca (nella foto), che sarà in giro per il centro storico assieme a un cameramen per dar vita a dei divertenti sketch “live” con il pubblico. Torna inoltre, dopo il grande successo del 2023, a partire dalle 21.15, “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, osservazione astronomica degli astri del cielo con telescopi di ultima generazione posizionati sul terrazzo di Palazzo Sani.