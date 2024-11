Musei nazionali. Debutta la serie “Lucca stories“

Non c’è stagione “morta“ per i Musei nazionali che anzi si preparano con un ricco programma di proposte per le prossime settimane. In particolare domani alle 12 è in calendario la presentazione della serie podcast “Lucca Stories & Tales” curata dalla Scuola IMT Alti Studi Lucca e Comune di Lucca, a ingresso libero. Interverranno: Luisa Berretti, direttrice Musei Nazionali di Lucca, Alessandro Poggio, ricercatore di archeologia presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca e Remo Santini, Assessore al Turismo.

Le due serie podcast (“Lucca svelata” e “Lucca Stories & Tales”), suddivise rispettivamente in sei e otto episodi in italiano e in inglese, propongono percorsi e sguardi sul patrimonio culturale e naturale della città di Lucca, dentro e fuori le mura. Il target è un pubblico adulto generico; inoltre, in ciascuna serie, un episodio è dedicato a bambine e bambini. Tra gli appuntamenti più ravvicinati quello di giovedì dalle ore 15.30 alle 18 con l’apertura al pubblico dell’Antico laboratorio di tessitura rustica Maria Niemack con visite dimostrative ai telai antichi, in collaborazione con l’Associazione Tessiture lucchesi APS. L’occasione si ripeterà giovedì 21 novembre dalle 15.30 alle 18. Invece, tra le conferenze, giovedì 21 novembre alle 17, presentazione del libro di Gianluigi Viscione “Il reimpiego della scultura altomedievale in Toscana. Riuso, pseudospolia e arcaismo tra XI e XIII secolo” (edito da FrancoAngeli Editore, ottobre 2024), a ingresso libero. Interverranno Massimo Dadà, Dirigente delegato per i Musei Nazionali di Lucca; Angela Acordon, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara; Luisa Berretti, Direttrice Musei Nazionali di Lucca. Presentazione di: Fulvio Cervini, Professore Ordinario in Storia dell’Arte medievale, Università degli Studi di Firenze. Sarà presente l’Autore. Tra le aperture festive al Museo Nazionale di Villa Guinigi quella di domenica 17 novembre dalle 9-19.30 (ultimo ingresso ore 18) e anche a Palazzo Mansi (9-19 ultimo ingresso ore 17.30).sabato 30 novembre in occasione della Festa della Toscana, a ingresso gratuito.

L.S.