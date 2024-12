Mura, arrivano 700mila euro. Stanziamento in Finanziaria con un emendamento di Bergamini

La legge finanziaria ‘regala’ 700mila euro per la valorizzazione delle Mura urbane di Lucca: ecco il risultato colto da un ordine del giorno presentato a Roma da Forza Italia che è stato recepito nella legge di bilancio in discussione e votazioni in questi giorni in Parlamento.

Il principale monumento cittadino sarà oggetto di nuove opere di restauro e consolidamento, come è stato annunciato nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte l’onorevole di Forza Italia Deborah Bergamini, il coordinatore provinciale del partito Carlo Bigongiari, il sindaco di Lucca Mario Pardini e l’assessore al Turismo Remo Santini, oltre a numerosi esponenti del partito azzurro.

Si tratta complessivamente di 700mila euro che verranno erogati tra il 2026 (200mila euro) e il 2027 (500mila): un primo tassello, con la speranza che altri enti ed istituzioni allarghino i cordoni della borsa.

"La tempistica di questo finanziamento – ha ricordato Pardini – è perfetta, visto che finiamo un gruppo di lavori nel 2025. Abbiamo la fortuna di poter contare su un governo che ci è vicino e su parlamentari che si impegnano per il nostro territorio. C’è davvero tanta soddisfazione per questo risultato che non era scontato, sappiamo bene quanto impegno c’è stato".

L’impiego delle risorse, come ha confermato l’assessore Santini, verrà definito a inizio anno nuovo, ma le linee guida ci sono già. "L’ottenimento di questo finanziamento – ha ricordato – si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione e valorizzazione delle Mura urbane, promosso con grande impegno dall’amministrazione comunale. Tra le iniziative più significative già realizzate si ricordano l’apertura dell’Info Point al Castello di San Donato che era di fatto chiuso al pubblico, il progetto "Ri-Conoscere le Mura", il recupero di due luoghi simbolo delle Mura: la Casa del Boia e l’Antico Caffè delle Mura. Il principale monumento cittadino è dall’inizio al centro delle nostre strategie. I nuovi soldi? Ci auguriamo siano un volano per altri contributi, i settori di intervento saranno quelli della manutenzione e dell’apertura di una nuova mostra, ancora più interattiva, sotto il baluardo di San Colombano".

È stato ricordato che nei prossimi mesi termineranno gli interventi per dotare di ringhiere i punti più pericolosi delle Mura così come verranno esposti i nuovi cartelli di pericolo (molto simili ai vecchi). Quanto alla nuova cartellonista del centro storico, si conta di farcela entro primavera, mentre in Comune ancora si ragiona sull’ipotesi di chiedere l’inserimento della Mura tra i monumenti dell’Unesco e nei prossimi mesi verrà presa anche una decisione sulla forma giuridica (sono sul tavolo 4-5 opzioni) per la nuova Opera delle Mura che dovrebbe curare tutti gli aspetti relativi al principale monumento cittadino.

Fabrizio Vincenti