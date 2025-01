Mostra concorso dei presepi trasportabili e Befanata in centro

Successo della mostra-concorso dei presepi trasportabili ospitata nella chiesa di Santa Maria Nera e intitolata a Rovaldo Taddeucci. La mostra quest’anno è particolarmente ricca perché oltre ai presepi in concorso ospita la mostra itinerante dei presepi di Claudio Terreni (che ha anche un museo stabile di presepi a Usigliano di Lari).

La premiazione del vincitore dei presepi in concorso avrà luogo il 6 gennaio al termine di un breve concerto (con inizio alle ore 18) del gruppo vocale lucchese Il Baluardo, organizzatore della mostra. La mostra dei presepi trasportabili è aperta venerdì, sabato, domenica, prefestivi e festivi con orario 10-12 e 16-18.30.

Ma non è tutto. Domenica 5 gennaio con inizio alle ore 17 il gruppo vocale lucchese Il Baluardo partirà dal portone dei Borghi e percorrererà via Fillungo e via Roma fino a piazza S.Michele e piazza Cittadella con il tradizionale corteo della Befana che terminerà tra le 18.30 e le 19 (dipende dal tempo meteorologico) con la premiazione della befanata vincitrice del concorso intitolato a Cesarin’ der Viviani.

Il concorso quest’anno è stato vinto dalla signora Lea Sacconi di Buttigliera Alta(To) con la befanata ”Un dono speciale”. Al concorso Cesarin’ der Viviani per la migliore befanata ha ricevuto la menzione “La Befana vien cantando” di Pietro Paolo e Marilina Pighini di Castiglione di Garfagnana, in cui viene ricordato anche il compianto direttore Elio Antichi recentemente scomparso. Proprio a lui e alla sua grande passione per il vernacolo e le tradizioni popolari lucchesi sono dedicate in modo speciale queste inziative che “Il Baluardo“ continua a portare avanti.