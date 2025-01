Minucciano, approvato il bilancio di previsione 2025-2027

Il Consiglio comunale di Minucciano ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027. A fare il punto è il sindaco Nicola Poli: "Aver approvato il bilancio in anticipo rispetto alla scadenza di legge è fonte di grande soddisfazione per l’Amministrazione, perché programmare e finanziare per tempo tutti gli interventi previsti consente agli uffici di pianificare ed assumerei propri impegni e i propri atti con razionalità e, quindi, di lavorare in modo ottimale. Quello appena licenziato è un bilancio fatto, innanzi tutto, cercando di non pesare sulle tasche dei contribuenti. Infatti, nonostante il significativo incremento dell’inflazione che si è registrato negli ultimi anni, non è stato introdotto alcun nuovo onere tributario e sono mantenuti invariati i tributi e le aliquote, peraltro invariati da diversi anni".

"Grazie alla capacità di reperire e mantenere un importante gettito extratributario- continua il sindaco Poli-, il bilancio 2025– 2027 consente al Comune di Minucciano di investire considerevoli risorse nel sostegno alle fasce più deboli, nel mantenimento e nell’implementazione dei servizi e delle misure a sostegno di famiglie, ragazzi e terza età, nel sostegno alla didattica, alle attività extracurriculari e all’associazionismo locale. Fra le varie misure, tutte importanti, voglio sottolineare il bando a sostegno della residenzialità nel nostro Comune, che elargisce incentivi economici a chi si impegna a venire ad abitare stabilmente nel nostro territorio. Infatti, dopo il successo dello scorso anno, il Consiglio comunale ha deciso di rifinanziare il bando anche per il 2025".

"Sottolineo- conclude il sindaco di Minucciano - che il bilancio approvato è innovativo e propulsivo, finanziando iniziative volte allo sviluppo locale, alla promozione del territorio, all’incremento del turismo, al sostegno delle attività ricettive, commerciali e del settore agro-silvo-pastorale".

Dino Magistrelli