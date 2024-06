Millemiglia 2024. Varo per il team “Gruppo Esedra“

I motori si scaldano e la Millemiglia si avvicina. Nodo al fazzoletto per la serata di mercoledì 12 giugno con il Ferrari Tribute 1000 Miglia, una sfilata di oltre 100 modelli moderni della celebre auto italiana e anche per giovedì 13 giugno con il passaggio degli equipaggi nella terza giornata di gara che vedrà la manifestazione arrivare fino alla Capitale.

Intanto il sindaco Mario Pardini e l’assessore allo sport Fabio Barsanti hanno ricevuto ieri a Palazzo Orsetti il pilota Dott Paolo Gigli e il co-pilota Dott Andrea Casali - Presidente di Scudo Srl e di Farmacie Comunali Spa -, che dall’11 al 15 giugno parteciperanno alla 1000 Miglia come team Gruppo Esedra Leading Education. L’incontro si è svolto in un clima di entusiasmo e partecipazione, a seguito della recente presentazione delle auto storiche presso la palestra del Campus Bilingue di Lucca. Durante il ricevimento il primo cittadino e l’assessore hanno espresso il loro apprezzamento per l’iniziativa del Gruppo Esedra Leading Education, sottolineando l’importanza di eventi come la 1000 Miglia per la promozione della città. Gigli e Casali, che affronteranno insieme la leggendaria corsa automobilistica, hanno ringraziato per il caloroso sostegno ricevuto e condiviso alcune anticipazioni sull’avventura che li attende.

“Siamo onorati di rappresentare il Gruppo Esedra Leading Education in questa straordinaria competizione e di portare con noi il nome di Lucca“, ha commentato Gigli. “La 1000 Miglia – ha aggiunto Casali - è una celebrazione della passione per l’automobilismo e della bellezza dell’Italia. Non vediamo l’ora di condividere questa esperienza con i nostri concittadini il 13 giugno, quando passeremo per le strade di Lucca“. L’incontro si è concluso con un caloroso “in bocca al lupo“ da parte degli amministratori, che hanno augurato al team del Gruppo Esedra Leading Education successo per la corsa imminente. L’appuntamento per tutti i lucchesi è fissato per la mattina del 13 giugno, quando potranno assistere al passaggio della 1000 Miglia e celebrare insieme questo evento indimenticabile.